Operação “Xeque-Mate” desmantela esquema de tráfico em Conceição do Araguaia-PA e Colinas-TO

Na quinta-feira (23), a Polícia Civil do Pará iniciou a operação “Xeque-Mate”, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão relacionados ao tráfico de drogas nos municípios de Conceição do Araguaia-PA e Colinas-TO. A investigação, liderada pela Delegacia de Conceição do Araguaia e pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Redenção, teve início em janeiro, revelando o envolvimento de uma família no comércio ilícito.

Durante a operação conjunta, a equipe do NAI, em colaboração com policiais civis do Tocantins, localizou e prendeu um dos investigados, flagranteado por posse ilegal de arma de fogo. Em Conceição do Araguaia, outra parte da ação resultou na localização de uma mulher em posse de 180 porções de crack, apetrechos para comercialização, uma pedra de entorpecente semelhante a crack pesando cerca de 44 gramas e uma balança de precisão.

No quarto do filho da investigada, foram encontrados um tablete de cocaína (aproximadamente 455 gramas), partes da substância em uma vasilha (158 gramas) e 122 trouxinhas de crack, além de papelotes para acondicionamento das drogas e R$ 242,00 em dinheiro. Ambos foram presos em flagrante e os três detidos estão à disposição do Poder Judiciário na unidade policial. (A Notícia Portal com informações do Blog do Luiz Pereira)