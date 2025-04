Cavalgada ruralista: Tradição e cultura rural ganham destaque nos 29 anos de Sapucaia

A cidade de Sapucaia já está em clima de festa para celebrar seus 29 anos de emancipação política, e um dos momentos mais aguardados da programação é a tradicional cavalgada, que promete reunir cavaleiros, amazonas e comitivas de toda a região.

O evento será realizado nos próximos dia 26 de abril, com concentração marcada para sair do Sindicato Rural. A cavalgada percorrerá as principais ruas da cidade, levando cultura, tradição e o espírito do campo para o coração do povo sapucaiense.

Comitivas estão se organizando com trajes típicos, cavalos enfeitados e muita animação. A expectativa é de que centenas de participantes prestigiem o evento, que contará também com apoio da prefeitura e de lideranças locais.

Além de ser um símbolo da força da zona rural e da história do município, a cavalgada é um momento de confraternização entre famílias, amigos e amantes da cultura sertaneja. Ao final do percurso, a programação seguirá com música ao vivo, homenagens, premiações e a tradicional queima do alho com um mega churrasco.

A população está convidada a participar e prestigiar esse momento especial, que já faz parte do calendário cultural de Sapucaia. (Roney Braga/ A Notícia Portal)