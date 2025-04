Cantora é presa após atropelar motociclistas que estavam parados em sinal.

A cantora Thalita Rocha foi presa em flagrante na manhã deste domingo (13/4) após atropelar ciclista que estavam parados em um sinal de trânsito na rodovia Faruk Salmen, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A cantora dirigia um carro e atingiu as vítimas no sinal que fica próximo a um supermercado.

Segundo relatos de testemunhas, os motociclistas estavam parados no sinal vermelho esperando o sinal verde para seguir quando foram violentamente atingidos pelo veículo, que estaria em alta velocidade.

O impacto foi tão forte que as vítimas foram arremessadas longe e sofreram diversas lesões.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente e encaminharam os feridos para o Hospital Geral de Parauapebas (HGP). Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.

A cantora foi presa em flagrante pela Polícia Militar e apresentada na 20ª Seccional de Polícia Civil e está à disposição da Justiça. A PC abriu inquérito apurar as circunstâncias que do acidente.

Testes de alcoolemia e outras diligências também devem ser realizados para esclarecer os fatos. A cantora ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido. (A Notícia Portal/ Com informações do MH News de Parauapebas/ Foto: Divulgação)