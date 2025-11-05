Caminhão tomba na BR-155 após atropelar animal próximo à Vila Água Fria

Um caminhão do tipo prancha, de placa QET-1493, tombou na madrugada desta terça-feira (4), por volta de 1h42, na BR-155, próximo ao km 133,8, nas imediações da Vila Água Fria, zona rural do município de Sapucaia, no sul do Pará.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, a guarnição da VTR 1710, composta pelo Cabo PM Francisco e o Soldado PM Leonardo, foi acionada via NIOP durante a Operação Saturação, sob determinação do Comandante do CPR XIII, Coronel Formigosa.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que o veículo, um caminhão de transporte de peças pesadas, havia atropelado um porco-do-mato, o que provocou a perda de controle e o tombamento do veículo, que acabou bloqueando parcialmente a rodovia.

A guarnição realizou sinalização da via para evitar novos acidentes e auxiliar no fluxo de veículos. O motorista do caminhão não foi encontrado no local, e até o momento não há informações sobre sua identidade ou estado de saúde.

A PM informou ainda que não havia previsão para a remoção das ferragens, permanecendo o trecho sinalizado até a chegada do guincho para liberação total da pista. (Roney Braga A Notícia com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)