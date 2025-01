BELÉM: VEREADOR DENISON MOREIRA REIVINDICA SOLUÇÃO PARA QUEDAS DE ENERGIA EM REDENÇÃO E SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Na ocasião, em parceria com o vereador Markim da Rally (PRD), de Santa Maria das Barreiras, também foi apresentada uma reivindicação referente à falta de energia na zona rural do município de Santa Maria das Barreiras. O problema afeta diversas famílias e tem sido uma preocupação constante da comunidade.

As solicitações foram encaminhadas de imediato para análise e providências.

A Equatorial Energia garantiu que serão tomadas providências o mais breve possíve, visando melhorar o fornecimento de energia nessas localidades.

O vereador Denison Moreira segue acompanhando de perto as ações para garantir que as melhorias cheguem o quanto antes as populações de Redenção e Santa Maria das Barreiras (Lourivan Gomes / A Notícia Portal)