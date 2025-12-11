Bannach realiza 1º Congresso de Agronegócios e Agricultura Familiar nesta sexta-feira (12)

O município de Bannach sedia, nesta sexta-feira (12), o 1º Congresso de Agronegócios e Agricultura Familiar, um evento que promete reunir produtores, técnicos, instituições financeiras e especialistas do setor rural para um dia inteiro de capacitações e troca de conhecimentos. O encontro acontece das 8h às 17h, na Igreja Missão, com participação aberta à comunidade rural.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Bannach, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com Emater, Sebrae, Governo do Pará, Senar e SRR, reunindo temas essenciais para o fortalecimento da agricultura familiar e do agronegócio na região.

Programação diversificada: Ao longo do dia, os participantes terão acesso a palestras e oficinas sobre manejo, produção, melhoramento genético e boas práticas no campo. Entre os temas programados estão:

Produção e Manejo de Cacau e Açaí

Antônio José – Agrônomo, CEDP

Alexandre Barbosa de Oliveira – Médico Veterinário, Sebrae

Márcio – Médico Veterinário, Emater

Michael Douglas – Engenheiro Agrônomo

Anderson Pereira Brandão – Gestão Ambiental (Frigorífico Rio Maria)

Deyvison Bastos – Gerente Regional da Adepará

Além das palestras, o evento oferecerá café da manhã, às 8h, e almoço ao meio-dia no próprio local, garantindo estrutura completa aos participantes.

Presença de instituições financeiras: O congresso conta ainda com participação de importantes instituições convidadas, como Banpará, Banco do Brasil e Sicredi, além da Adepará e do Frigorífico Rio Maria, reforçando a integração entre governo, setor produtivo e agentes de crédito.

Foco no desenvolvimento rural: Segundo a organização, o objetivo é fortalecer a cadeia produtiva local, apresentar tecnologias acessíveis aos pequenos produtores e ampliar oportunidades para quem vive da agricultura familiar em Bannach e municípios vizinhos.

O 1º Congresso de Agronegócios e Agricultura Familiar de Bannach marca mais um passo importante no incentivo à produção sustentável e ao desenvolvimento econômico na região sul do Pará. ( Roney Braga A Notícia Portal)