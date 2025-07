Atleta tucumaense é promessa no ciclismo brasileiro

O atleta Arthur Ferreira Borges, 17 anos, natural de Tucumã, no sul do Pará, é uma das grandes promessas do ciclismo nacional. Filho de Henrique Borges e Eloísa Ferreira, proprietários da loja e da equipe Henrique Bikes de ciclismo, Arthur corre desde muito novo e já acumula títulos importantes em provas regionais e de nível nacional.

Em 2025, o jovem atleta teve um início de temporada brilhante. Foi campeão na categoria Júnior do Capivara Ride, no Piauí, e também venceu a Maratona da Serra, no Maranhão, duas das principais competições do calendário nordestino. As conquistas reforçam o bom momento de Arthur e sua evolução técnica nas pistas.

Sua trajetória de destaque, no entanto, começou ainda em 2024, quando conquistou o título da Taça Brasil de Ciclismo, realizada em Goiânia (GO), enfrentando os melhores atletas do país em sua categoria. No mesmo ano, teve uma performance marcante no Campeonato Brasileiro de Ciclismo, onde ficou em 8º lugar entre 50 competidores de todos os estados. Com esse resultado, ajudou a colocar o estado do Pará na 4ª colocação geral, atrás apenas de Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Com dedicação, disciplina e apoio familiar, Arthur segue representando Tucumã com orgulho e pavimentando seu caminho entre os grandes nomes do ciclismo brasileiro. (A Notícia Portal com informações de Italo Carvalho/ Fato Regional)