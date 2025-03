Ambulância colide com carreta parada na BR-155 e deixa idoso em estado grave

Um grave acidente ocorreu na BR-155, ocorreu na noite quarta – feira (26) de entre os municípios de Sapucaia e Xinguara, quando uma ambulância colidiu com a traseira de uma carreta carregada de soja que estava parada na altura do km 138. O veículo de carga havia interrompido o trajeto devido a outro incidente na rodovia.

De acordo com relatos, o motorista da ambulância tentou desviar de um buraco na pista, mas não conseguiu evitar o choque com a carreta, que supostamente não possuía sinalização adequada. Com o impacto, a ambulância saiu da pista.

O veículo pertencia à Prefeitura de Sapucaia e retornava de Ourilândia do Norte transportando seis pacientes. Entre os ocupantes, um idoso de 90 anos, identificado como “Françuá”, sofreu ferimentos graves e permanece sob observação no Hospital Municipal de Sapucaia. Os demais passageiros tiveram apenas escoriações leves.

Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local para prestar apoio e organizar o trânsito, que já estava congestionado desde o fim da tarde devido ao primeiro acidente. Testemunhas reforçam que a falta de sinalização na carreta pode ter contribuído para a colisão.

O caso levanta mais uma vez o alerta sobre a necessidade de melhorias na sinalização e conservação da BR-155, especialmente em trechos críticos onde buracos representam riscos constantes para motoristas. (A Notícia Portal/ Foto Ismael Rocha/ Arauto News)