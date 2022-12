ALEPA aprova projeto de lei que considera comunidades de Serra Pelada Patrimônio Cultural Imaterial.

Foi aprovado nesta terça-feira, dia 6 de dezembro, pela Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA), o Projeto de Lei 390/2021 de autoria do deputado Chamonzinho, que reconhece como de especial interesse para o estado as comunidades tradicionais remanescentes e descendentes de garimpeiros do Garimpo de Serra Pelada, em Curionópolis.

Além de considerar como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado sua história, memória, tradições, saberes e fazeres, retirando-lhes a invisibilidade que a injustiça histórica lhe legou.

O projeto visa legitimar e dar visibilidade aos saberes, fazeres e cultura dos descendentes e garimpeiros do que já foi o maior garimpo a céu aberto do mundo, em Serra Pelada. “Precisamos manter nossa memória e trajetória vivas, valorizar e reconhecer esse povo que é tão importante para nosso Estado e nosso País”, “A história de Serra Pelada une-se à história do povo brasileiro, marcando com trabalho, dedicação e muita esperança o desejo por realizar sonhos”, enfatizou Chamonzinho.

Fonte: Correio Carajás.