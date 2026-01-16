Águia de Marabá confirma o falecimento do preparador físico

Ograve acidente envolvendo o ônibus que transportava a delegação do Sub-20 do Águia de Marabá resultou na morte de uma pessoa no final da tarde desta quinta-feira (15). O veículo retornava de São Paulo, onde a equipe disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando se chocou com um caminhão parado na rodovia, na cidade de Fátima, interior do Tocantins.

A vítima fatal foi o preparador de goleiros Hecton Alves, integrante da comissão técnica do clube. Em Marabá, Hecton também atuava na Estação Conhecimento, no bairro São Félix, além de prestar serviços ao Águia de Marabá. No acidente, o técnico da equipe sub-20, Ronan Tyezer, ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido e encaminhado desacordado para um hospital na cidade de Porangatu-GO, onde recebe atendimento médico.

O acidente ocorre após a participação histórica do Águia de Marabá na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a primeira do clube na principal competição de base do país. O clima é de comoção entre atletas, dirigentes, familiares e a comunidade esportiva de Marabá. Nenhum atleta sofreu ferimentos graves, embora um dos jogadores tenha apresentado lesões leves.

Nota oficial

Através de nota oficial divulgada por volta das 21h, a diretoria do Águia de Marabá confirmou e ao mesmo lamentou o ocorrido.

“O clube informa, com profundo pesar, a ocorrência de um acidente envolvendo o ônibus da equipe do sub-20, nas proximidades da cidade de Crixás do Tocantins. O time estava voltando para Marabá quando se chocou com um caminhão que estava parado na estrada, sem sinalização.

Infelizmente, em decorrência do acidente, tivemos o falecimento de um integrante da comissão técnica, Hecton Alves, preparador físico da equipe. O técnico Ronan Tyezer ficou gravemente ferido e foi levado ao hospital e recebe os devidos cuidados.

O clube acompanha de perto toda a situação e, até o momento desta nota, temos a informação de que nenhum atleta foi gravemente ferido.

A perda nos causa imensa dor e consternação. Neste momento de tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que sofrem com essa irreparável perda. Em sinal de luto e respeito, nos unimos em oração, desejando força e conforto aos corações enlutados.” ( A Notícia Portal com informações de Magno Fernandes do Dol/ Foto: Reprodução Redes Sociais)