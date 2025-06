Adolescente é agredida com mangueira de gás em Sapucaia; irmão é detido pela PM

Uma adolescente foi vítima de agressão na noite desta segunda-feira (10), em Sapucaia, no sul do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, a jovem deu entrada no Hospital Municipal por volta das 19h40, apresentando hematomas pelo corpo e relatando ter sido espancada pelo próprio irmão com uma mangueira de gás.

A ocorrência foi registrada durante a Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa. A guarnição do 85º Pelotão Destacado da PM foi acionada por funcionários do hospital e se dirigiu imediatamente à unidade, onde ouviu o relato da vítima, identificada pelas iniciais A.C.M.S.

Com base nas informações repassadas pela menor, os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito em uma residência na Rua Sucupira, esquina com a Rua Serrinha, no setor Novo Horizonte. O acusado, João Vitor Moraes de Sousa, foi detido sem oferecer resistência.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Sapucaia, onde o caso foi apresentado ao delegado de plantão, José Rodrigues Taborda, e ao investigador Leandro. Durante todo o procedimento, a adolescente esteve acompanhada de sua prima, Juliana Rodrigues da Silva. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do caso, que está sendo tratado como violência doméstica. (Roney Braga com informações da PMPA)