Acesso do Remo poderá garantir sexta vaga ao Pará na Copa do Brasil

Um detalhe curioso pode tornar o possível acesso do Clube do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro ainda mais importante para o futebol paraense. Caso o Leão Azul confirme o retorno à elite nacional, o clube entrará diretamente na quinta fase da Copa do Brasil de 2026— e com isso, abrirá mais uma vaga para o estado do Pará na competição.

E se de fato isso acontecer, o Castanhal seria o grande beneficiado dessa nova configuração. E por ter apenas o Campeonato Paraense em seu calendário na próxima temporada, o clube aurinegro passa a torcer com bastante afinco pelo sucesso azulino na disputa nacional. Vale destacar que atualmente, o Pará já tem cinco equipes garantidas na Copa do Brasil de 2026.

Com as mudanças realizadas através da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Copa do Brasil sobe de 92 para 126 clubes em 2026 e no ano seguirá irá alcançar a numeração de 128 clubes participantes. Para ter melhor definição sobre o assunto, a Federação Paraense de Futebol (FPF) fez uma consulta na CBF que se for confirmada a interpretação, o Pará passaria a ter seis representantes.

São eles: Paysandu, por ser o atual campeão da Copa Verde; Águia de Marabá, Tuna Luso Brasileira e Bragantino, classificados pelo desempenho no estadual. Atualmente, o Leão ocupa a terceira colocação da segunda divisão nacional e precisa apenas de mais duas vitórias para ter o sonhado retorno à Série A ser definitivamente confirmado. (A Notícia Portal com informação do Magno Fernandes do Dol/ Foto: Luiz Carlos Ascom Remo)