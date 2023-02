XINGUARA-PA: Casal discute durante bebedeira e mulher mata o marido com facada

O jovem Matheus Henrique, morreu após ser esfaqueado na noite do último domingo (5), em Xinguara, no sul do Pará. A esposa da vítima, Tamires Rodrigues da Silva, é a acusada de ter cometido o crime. De acordo com testemunhas, eles teriam iniciado uma discussão durante uma bebedeira na companhia de amigos no bairro Itamaraty.

De acordo com a Polícia, durante a discussão, Tamires se armou com uma faca, e desferiu uma única facada no pescoço Matheus. Ele chegou a ser socorrido com vida até a Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) de Xinguara, mais não resistiu e veio a óbito.

Após cometer o crime, Tamires teria fugido na companhia de um amigo em um carro GOL. A Polícia Militar foi acionada, e interceptou o carro deles na Avenida Orlando Muraro, no bairro Marajoara II.

A mulher foi presa e levada junto com seu amigo para a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde ficará presa à disposição da justiça.

FONTE: Blog do Luiz Pereira