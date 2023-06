26ª Expo Polo Carajás terá portões abertos hoje (9) com show da dupla “Os Parazim”

A feira agropecuária terá pela segunda vez esse ano, entrada liberada para o público com show da dupla “Os Parazim” que cantam os sucessos “Ai Ai Seu”, “Pra mudar a minha Vida”, “Se é pra Chorar, eu choro”, dentre outros.

Além do show, a população também poderá assistir ao rodeio da Companhia Ítalo Todde, que teve sua abertura oficial ontem com fogos, luzes e apresentações.

Essa noite, será o penúltimo dia da 26ª Expo Polo Carajás, essa grande festa realizada pelo Sindicato Rural que é uma vitrine da força do agronegócio da região, também uma grande oportunidade de reforçar marcas e fazer negócios com os stand’s além de aquecer o comércio local e fomentar a economia com contratações de prestações de serviços.

O encerramento será amanhã (10) com show de Manu Bahtidão, voz das músicas “Par Perfeito”, “Cada Manhã”, “Espinhos” e outras. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)