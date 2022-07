A dupla sertaneja redencense, Zé Igor & Mateus, volta aos palcos com grande estilo

A dupla vem conquistando o coração do público paraense por onde passa, com o seu novo formato de show, e neste sábado (2), às 12h Zé Igor & Matheus irá lançar a mais nova música do seu projeto, “Pra Ela” em todas as plataformas digitais.

De Redenção-PA para todo o Brasil, a dupla Sertaneja Zé Igor & Mateus comemoram a volta aos palcos e com seu mais novo projeto ” Histórias”.

Após passar pelo palco da 25ª Expo Polo Carajás, a dupla Zé Igor & Matheus vem apostando em seu mais novo projeto.

Fonte: Janaína de Paula, com informações de Pedro Gomes.