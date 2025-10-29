Veja quais os casos mais comuns de golpes do Pix em 2025

O prejuízo médio por golpe envolvendo o Pix atingiu um novo patamar no primeiro semestre de 2025, de acordo com dados alarmantes divulgados pela terceira edição da pesquisa “Golpes Com Pix”, da empresa Silverguard. O valor médio por caso subiu para R$ 2.540, representando um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a média era de R$ 2.100.

O estudo, que analisou mais de 12 mil denúncias na Central SOS Golpe, revela que os crimes estão cada vez mais sofisticados e que o valor das perdas cresce de forma acentuada conforme a faixa etária e a renda média das vítimas aumentam.

Renda e Idade Elevam Perdas: A análise dos dados por perfil socioeconômico mostra a disparidade nos valores roubados:

o Classes A/B: Pessoas com renda mensal superior a R$ 9 mil registraram um prejuízo médio de R$ 10.500 por golpe, um aumento impressionante de 70% comparado aos R$ 6.300 perdidos em 2024.

o Classe C: A perda média foi de R$ 4.300 (contra R$ 3.500 no ano passado).

o Classes D/E: O prejuízo médio se manteve em R$ 1.500.

O fator idade também é crucial. O prejuízo cresce progressivamente: de R$ 1.050 para o público de 18 a 24 anos, sobe para R$ 3.210 na faixa de 50 a 59 anos, e chega ao pico de R$ 4.820 para vítimas com 60 anos ou mais.

Empresas também estão na mira, sofrendo perdas médias de R$ 5.200, o dobro do valor registrado por pessoas físicas.

Redes Sociais da Meta Lideram a Origem dos Golpes

A pesquisa identificou que a grande maioria dos golpes tem origem em plataformas digitais. Dois em cada três ataques (66,7%) nascem nas redes sociais da Meta, com a seguinte distribuição:

o WhatsApp (29,6%): Principalmente entre vítimas acima de 60 anos.

o Instagram (21,4%): Maior incidência em vítimas menores de 18 anos.

o Facebook (13,1%):

o Telegram (11,8%): Plataforma em rápido crescimento no número de casos.

A reportagem entrou em contato com a Meta para um posicionamento sobre os dados.

Criminosos Migram para Contas PJ: Outra descoberta fundamental aponta para a profissionalização do crime: mais da metade dos valores roubados (65%, ou dois a cada três golpes) agora são direcionados para contas de pessoas jurídicas (PJ), e não mais para contas de pessoas físicas. Em 2024, esse número era de 42%.

Aumento no Mecanismo de Devolução: O estudo também analisou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), ferramenta do Banco Central para estorno de valores em casos de fraude. O número de solicitações do MED atingiu 7,75 milhões no primeiro semestre de 2025, um salto de 60% em relação a 2024, reforçando o crescimento das ocorrências de golpes e fraudes no sistema.

Quais os principais golpes no Pix?

o De acordo com os dados da pesquisa, os golpes mais comuns são:

o Compras falsas em perfis ou lojas inexistentes (42,9%);

o Falsas oportunidades de emprego ou renda extra (12,5%);

o Promessas de multiplicar ou investir dinheiro (12,2%).

O estudo ainda trouxe divisão por faixa etária. Dos 18 aos 49 anos, os golpes listados acima seguem na ordem dos mais comuns.

No entanto, entre pessoas de 50 a 59 anos e acima de 60 anos, o segundo comum mais comum envolve um impostor pedindo dinheiro emprestado ou ajuda. (A Notícia Portal com informações do Olhar Digital/ Fotos: Reprodução)