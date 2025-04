Transmissor da Rádio Positiva FM é furtado em São Geraldo do Araguaia; prejuízo passa de R$ 80 mil

A Rádio Positiva FM, emissora que atua em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará, foi alvo de furto na madrugada desta segunda para essa terça-feira (16). O crime comprometeu totalmente a transmissão da rádio e causou um prejuízo estimado em mais de R$ 80 mil.

As informações foram repassadas por Fábio Valadão, diretor presidente da Rede Positiva, ao qual tem emissoras nas cidades de Tucumã, Xinguara, Tailândia e São Geraldo do Araguaia.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, foram levados diversos equipamentos eletrônicos fundamentais para o funcionamento da emissora. Entre os itens furtados estão o transmissor, excitador, link, nobreak e dispositivos de internet da empresa Saga Fibra.

Os equipamentos estavam instalados em uma torre localizada às margens da BR-153, a aproximadamente 6 km da sede do município, em frente à Fazenda do Beto. A gerente da emissora, Lorena Alves da Silva, foi quem registrou a ocorrência. Ela afirmou em áudio encaminhado à Redação do A Notícia Portal que o local não conta com câmeras de segurança e é de difícil acesso, o que pode ter facilitado a ação criminosa.

“A estrutura foi completamente desmontada e levada. A rádio está fora do ar e o prejuízo é grande, não só financeiro, mas também para a população que depende da nossa programação diária”, destacou Lorena, Secretária da Rádio Positiva FM.

A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A direção da rádio pede que, caso alguém tenha informações sobre o crime, entre em contato com a delegacia local. (Roney Braga/ A Notícia Portal)