Santana do Araguaia: Adolescente é assassinada com 15 facadas

A adolescente, Ana Carolina, 16 anos, foi assassinada com cerca de 15 golpes de faca, na tarde do último sábado (5), e o corpo foi abandonado, em uma área de mata, próximo a Ponte do Balneário “Piscinão”, em Santana do Araguaia.

Segundo a Polícia Militar, o cadáver foi encontrado por garis que realizavam serviços de limpeza na área. A jovem pode ter sido morta em outro lugar e “desovada” próximo ao “Piscinão”. Uma faca foi encontrada nas imediações do corpo que apresentava sinais de cerca de 15 perfurações.

O corpo de Ana Carolina foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) onde passou por exames de perícia médica. De acordo com as primeiras investigações, o crime está envolto em mistério, mas apresenta características de feminicídio ou vingança.

Fonte: Portal Debate, com Dinho Santos