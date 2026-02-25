Rafael da Saúde assume Prefeitura de Tucumã como prefeito em exercício e inicia agenda vistoriando obras

O vice-prefeito Rafael da Saúde assumiu oficialmente a Prefeitura de Tucumã como prefeito em exercício e iniciou o dia já cumprindo uma intensa agenda de trabalho. Demonstrando compromisso com a gestão e com a população, Rafael esteve nas ruas acompanhando e vistoriando obras em andamento no município.

Logo nas primeiras horas após assumir a função, o prefeito em exercício visitou frentes de serviço, conversou com trabalhadores e técnicos responsáveis, e verificou de perto o andamento dos investimentos que estão sendo executados na cidade.

Segundo Rafael, a prioridade é garantir que cada recurso público seja aplicado com responsabilidade e que as obras sejam entregues com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

“Assumo essa missão com muito respeito e senso de responsabilidade. Nosso compromisso é com a continuidade do trabalho, com a fiscalização das obras e com a entrega de resultados concretos para a população”, destacou.

Durante as visitas, o prefeito em exercício reforçou que a presença da gestão nos locais das obras é fundamental para assegurar transparência, eficiência e agilidade na execução dos projetos.

A agenda seguirá nos próximos dias com novas vistorias e reuniões técnicas, reafirmando o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento de Tucumã e a melhoria da qualidade de vida da população. ( A Notícia Portal com informações da Ascom Tucumã)