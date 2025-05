Quadrilha rende funcionários de fazenda e rouba cinco carretas de gado no Sul do Pará

Uma fazenda no município de São Geraldo do Araguaia foi alvo de uma quadrilha na quarta-feira (7). Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, indivíduos teriam adentrado na propriedade, rendido caseiros e funcionários e roubado uma grande quantidade de gado. Os animais foram acomodados em cinco carretas.

No início da tarde, o comandante do 14º Posto Policial Destacado da Polícia Militar, no Núcleo São Félix, em Marabá, recebeu informações de que duas dessas carretas estavam seguindo em direção ao bairro, mais precisamente para a região do Geladinho.

Diante da informação, uma guarnição composta pelo sargento Filho e pelo cabo Eliel iniciou diligências na área rural. Após horas de buscas e levantamento de informações na região, por volta das 17 horas, a equipe localizou o gado roubado em uma propriedade no Projeto de Assentamento João Vaz, no município de Nova Ipixuna.

As duas carretas com o gado roubado estavam estacionadas em uma propriedade. Segundo os policiais, os vizinhos próximos não souberam indicar quem seria o proprietário. (A Notícia Portal com informações da Polícia Militar. Foto: divulgação)