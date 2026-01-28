Prefeitura de Xinguara promove palestra sobre saúde mental na Clínica de Especialidades

A Prefeitura Municipal de Xinguara, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma palestra sobre saúde mental na Clínica de Especialidades, reforçando a importância do cuidado emocional e psicológico da população.

A atividade foi conduzida por psicólogas da rede municipal, que abordaram temas como prevenção de transtornos mentais, manejo do estresse, ansiedade, depressão e a importância de buscar apoio profissional. O encontro também destacou o papel da família, da comunidade e dos serviços públicos na promoção do bem-estar emocional.

Durante a palestra, os participantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas, compartilhar experiências e receber orientações práticas sobre como manter a saúde mental em dia, além de informações sobre os atendimentos psicológicos disponíveis na rede pública do município.

A iniciativa faz parte das ações contínuas da Secretaria Municipal de Saúde voltadas à humanização do atendimento, à prevenção de doenças e à promoção da qualidade de vida, reafirmando o compromisso da gestão municipal com uma saúde pública mais acolhedora e integral. ( A Notícia Portal com informações da Agência Impulso/ Fotos: Divulgação)