Prefeito Dr. Rener Miranda garante às mães registro de nascimento ainda na maternidade em Redenção

Redenção deu um importante passo na promoção da cidadania e no combate ao sub-registro civil. A Prefeitura de Redenção, sob a gestão do prefeito Dr. Rener Miranda (PRD), e da Vice – Prefeita Renata Rocha (PL) inaugurou na segunda-feira (26) a primeira Unidade Interligada de Registro de Nascimento do município, instalada dentro do Hospital Materno Infantil Dr. Pedro Paulo Barcauí.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, o Cartório do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), órgão vinculado ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

Com a implantação do serviço, o hospital passou a oferecer a emissão da primeira via da certidão de nascimento ainda na maternidade, garantindo que o recém-nascido já deixe a unidade de saúde com o documento oficial em mãos. A medida assegura dignidade, cidadania e acesso imediato a direitos fundamentais, como saúde, educação e benefícios sociais.

A Unidade Interligada funciona em um espaço anexo ao Hospital Materno Infantil, o que facilita o atendimento às famílias logo após o nascimento da criança. A ação reforça o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso da população aos serviços essenciais e reduzir os índices de sub-registro civil em Redenção.

A pequena Helena foi a primeira criança registrada na nova unidade cartorária. Durante a inauguração, o prefeito Dr. Rener Miranda destacou a importância da iniciativa para o município.

“É um momento de gratidão por estarmos trazendo mais um serviço público para os moradores de Redenção. Ter um cartório dentro do Hospital Materno Infantil, a maior maternidade do município, nos deixa muito felizes. O registro da Helena mostra que o serviço já está funcionando e é para você, cidadão de Redenção, sair daqui com seus direitos adquiridos e preservados”, afirmou o prefeito.

A expectativa é que o serviço traga mais agilidade, comodidade e segurança jurídica às famílias, fortalecendo a política pública de inclusão social no município. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Divulgação Redes Sociais)