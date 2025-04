Prefeito de Bannach cobra da Equatorial melhorias na distribuição de energia

O prefeito de Bannach, Valbe Milhomem, fez duras críticas à Equatorial Energia, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município. A manifestação aconteceu após mais um episódio de interrupção no serviço — desta vez, a população ficou mais de 12 horas consecutivas sem energia na última sexta-feira (04).

Para o gestor municipal, a situação é inaceitável e revela um descaso com os cidadãos. “É absolutamente inadmissível que uma cidade inteira fique tanto tempo sem energia. Isso demonstra uma total falta de respeito com a nossa população”, declarou Milhomem.

O prefeito reforçou que a gestão municipal tem buscado abrir um canal de diálogo com a empresa, mas cobra que as promessas se transformem em ações concretas. “Estamos tentando manter um diálogo construtivo e respeitoso com a Equatorial, porque acreditamos que temos direito a um serviço de qualidade e eficiente. Mas já passou da hora de a empresa assumir sua responsabilidade com nossa comunidade.”

A constante instabilidade no fornecimento de energia tem prejudicado comerciantes, produtores rurais e moradores em geral, afetando diretamente a economia e a qualidade de vida da população.

A Prefeitura de Bannach reforça seu compromisso com a população e segue em busca de soluções efetivas junto à concessionária e aos órgãos competentes. (Roney Braga / A Notícia Portal)