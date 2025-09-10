PM recupera motocicleta furtada em São Félix do Xingu

Na terça -feira dia (9 de setembro de 2025) , a Polícia Militar do Pará, durante a Operação Saturação coordenada pelo Cel. PM Formigosa, recuperou uma motocicleta Honda NRX 160 Bros, que havia sido furtada anteriormente.

Populares informaram à guarnição sobre o veículo abandonado, localizada pela equipe do 36° BPM/CPR XIII, que confirmou a materialidade da ocorrência. O proprietário, Delsivan Silva Araújo, residente do distrito de Taboca, compareceu ao PPD do Sudoeste e, mediante apresentação de documentos pessoais e do boletim de ocorrência nº 00704/2025.100258-3, teve sua moto restituída.

A ação contou com o apoio do 122° PPD Sudoeste, sob o comando do Subtenente Gomes, e da guarnição de serviço composta pelo 3° SGT PM Almeida e o SD PM Matias, utilizando a viatura 3615. A Polícia Militar reforça o compromisso com a segurança da população e destaca a importância da colaboração de moradores na identificação de veículos e objetos suspeitos. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)