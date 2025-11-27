PF deflagra operação de combate ao abuso sexual infantojuvenil em Belém/PA

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (27/11), quatro mandados de busca e apreensão na região metropolitana de Belém como parte de mais uma fase da Operação Proteção, voltada ao enfrentamento de crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet.

Durante as diligências, dois homens foram presos em flagrante por armazenarem material de abuso sexual infantojuvenil em seus celulares. Os dispositivos eletrônicos encontrados nas residências foram apreendidos e serão submetidos à perícia técnica para extração e análise do conteúdo. A Polícia Federal reforça seu compromisso no combate a crimes que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes e destaca a importância da prevenção realizada pelas famílias.

Os investigados poderão responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras condutas que possam ser identificadas após análise pericial do material apreendido.

Orienta pais e responsáveis a manter diálogo aberto com os jovens, acompanhar suas atividades no mundo virtual e físico, ensinar o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, além de observar mudanças de comportamento que possam indicar situações de risco. Ao informar, orientar e estar presente, os responsáveis contribuem diretamente para a proteção e o bem-estar de crianças e adolescentes. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Foto: Imagem ilustrativa)