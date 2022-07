PARAUAPEBAS: Mulher denunciada pela mãe, por matar homem é presa

Ela foi presa em flagrante na tarde desta quinta-feira (21). A acusada já tem outras passagens pela polícia

Parauapebas/PA – Uma equipe do Grupamento de Ações com Cães (GAC) da Guarda Municipal de Parauapebas (GMP), no sudeste do Pará, prendeu, por volta de 15h30 desta quinta-feira (21), Jaqueline Reis da Conceição, de 30 anos, acusada de matar à facada Lennon Pereira do Carmo, que era conhecido como “Leno”, crime que aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (21) por volta de 6h em um bar localizado no Bairro Rio Verde. A vítima teria ido ao bar cobrar uma dívida da acusada, que não gostou e a esfaqueou.

“Leno” ainda foi socorrido, mas já chegou sem vida no Hospital Municipal. A acusada foi denunciada pela própria mãe, Joanice Bezerra dos Reis. Que a entregou à guarnição.

Segundo a GMP, a equipe do Canil estava em ronda às proximidades do Mercado Municipal do Rio Verde quando foi acionada por Joanice, que informou que sua filha, Jaqueline, tinha esfaqueado “Leno” pela manhã no bar e que sabia onde ela estava. Ela repassou o endereço dela, na Avenida Brasil, também no Bairro Rio Verde. A própria Joanice entrou na casa e trouxe a filha até a equipe, onde recebeu voz de prisão.

Segundo os agentes, ela estava dopada de remédio controlado e não esboçou reação. Perguntada onde estava a faca usada no crime, Jaqueline disse não saber onde deixou a arma. Ela foi conduzida e apresentada na 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, para o delegado Nelson Alves Júnior, e está à disposição da Justiça.

A acusada já tem passagem pela polícia. “Leno” era bastante conhecido entre os boleiros da cidade. Pelas redes sociais, vários amigos, com quem ele jogava futebol, lamentaram a sua morte. (Native News Carajás / Por Tina DeBord)