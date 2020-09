CUMARU DO NORTE: Governador Helder Barbalho Inaugura obras e entrega benefícios à população

O Governador do estado do Pará, Helder Barbalho, foi à Cumaru do Norte e fez uma jornada de inaugurações no Município em companhia da Prefeita Cleusa Temponi (MDB) e o Vice Célio Marcos, o Negão.

Primeiramente, inaugurou o Centro de Ensino João Pinto Pereira, o qual conta com amplas e modernas instalações: seis salas de aulas, laboratórios de informática, laboratório de química, sala de vídeo, sala de artes, refeitório completo, administrativo, ginásio, praça e bicicletário. Além disso, foram entregues dois ônibus para o transporte escolar.

Ademais, o governo contemplou com o programa “Sua casa” 55 famílias, sendo 12 da comunidade Kayapó. Ainda, aos feirantes cadastrados na feirinha da agricultura familiar da cidade ele ofertou 15 barracas para que o emprego e renda desses trabalhadores sejam estimulados.

Seguindo com os benefícios, Helder, com extensão do trabalho do Município, conseguiram um trator que será útil ao pequeno produtor rural da cidade de Cumaru. Ao final da passagem do Governador, uma agência do BANPARÁ, a primeira agência bancária da cidade do Cumaru do Norte desde a sua fundação, foi entregue à população.

Conforme a prefeita Cleusa Temponi, tudo isto é fruto do seu trabalho incansável junto com o Vice Negão. “Vamos entregar a cidade em um novo patamar de desenvolvimento para nossa população”. Destacou Cleusa Temponi. Helder Barbalho também ressaltou seu orgulho com as novas obras e benefícios em Cumaru do Norte. “O nosso compromisso é com todo o estado, mas devemos olhar com carinho e atenções especiais para este município que cresce e se desenvolve de forma vertiginosa.” Afirmou o Governador.

(da redação, com informações da Folha de Carajás)