Morre aos 85 anos o pastor Deusdete Septínio Ramos, líder histórico da Assembleia de Deus no Pará

O pastor Deusdete Septínio Ramos, um dos principais nomes da Assembleia de Deus no Brasil, morreu aos 85 anos. Reconhecido por sua longa trajetória à frente da igreja em Xinguara, no sul do Pará, ele foi presidente da Assembleia de Deus local por mais de 48 anos.

Ramos liderou o crescimento da igreja na região Norte e ajudou a consolidar o trabalho evangélico em diversas áreas do País. Seu legado inclui a formação de pastores, a fundação de igrejas e o fortalecimento da fé em comunidades locais.

Foi um dos fundadores do SETA (Serviço de a evangelização dos Rios Tocantins Araguaia) e ocupava o cargo de Presidente de Honra da CONFRADESPA – Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Seta no Estado do Pará. Também era presidente de honra da Assembleia de Deus de Xinguara (ADEX).

Em janeiro de 2025, foi reconhecido pela CGADB (Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil) como o decano da denominação no País. A homenagem foi feita pelo presidente da entidade, pastor José Wellington, em razão do seu tempo ininterrupto de liderança no mesmo campo.

Natural de uma época em que o evangelho ganhava força no interior do Brasil, Deusdete Ramos se destacou pelo compromisso com a doutrina pentecostal. Sua liderança era marcada por firmeza, dedicação e humildade. Fica o legado de um patriarca da fé, lembrado por transformar vidas e edificar famílias por meio da palavra bíblica. Ramos morreu como viveu: em missão. (A Notícia Portal com informações de Davi Gomes do JM Notícias/ Foto: Divulgação