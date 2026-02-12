Ministério da Saúde abre 54 vagas do Mais Médicos Especialistas no Pará

O Ministério da Saúde está com inscrições abertas para o segundo ciclo do Mais Médicos Especialistas, iniciativa do programa Agora Tem Especialistas, que tem como objetivo ampliar o acesso ao atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS). As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira, 19, na plataforma da UNA-SUS.

No Pará, estão disponíveis 54 vagas imediatas em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública de 18 municípios:

Belém (15), Altamira (2), Ananindeua (1), Bragança (4), Cametá (3), Capanema (6), Castanhal (2), Conceição do Araguaia (2), Itaituba (1), Jacundá (1), Juruti (2), Marabá (1), Marituba (4), Nova Ipixuna (2), Parauapebas (3), Redenção (1), Rurópolis (1), São Félix do Xingu (2), Trairão (1) e Tucuruí (1).