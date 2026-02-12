Ministério da Saúde abre 54 vagas do Mais Médicos Especialistas no Pará

O Ministério da Saúde está com inscrições abertas para o segundo ciclo do Mais Médicos Especialistas, iniciativa do programa Agora Tem Especialistas, que tem como objetivo ampliar o acesso ao atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS). As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira, 19, na plataforma da UNA-SUS.
No Pará, estão disponíveis 54 vagas imediatas em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública de 18 municípios:
Belém (15), Altamira (2), Ananindeua (1), Bragança (4), Cametá (3), Capanema (6), Castanhal (2), Conceição do Araguaia (2), Itaituba (1), Jacundá (1), Juruti (2), Marabá (1), Marituba (4), Nova Ipixuna (2), Parauapebas (3), Redenção (1), Rurópolis (1), São Félix do Xingu (2), Trairão (1) e Tucuruí (1).
O primeiro edital do Mais Médicos Especialistas garantiu ao Pará 33 médicos, que já atuam em áreas como cirurgia geral, anestesiologia e ultrassonografia, em diversos municípios paraenses, como Santarém, Belém e Salvaterra.
“Isso só é possível graças ao esforço do programa Agora Tem Especialistas, que integra um conjunto de iniciativas do Ministério da Saúde voltadas à formação profissional na área da saúde. Em articulação com o Ministério da Educação, estamos vivendo um momento histórico no fortalecimento da formação e do provimento de profissionais para o SUS”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Ampliação nacional do acesso a especialistas
O edital do Mais Médicos Especialistas prevê a seleção de 1.206 médicos especialistas em todo o país, distribuídos em 16 especialidades prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica.
O foco de atuação desses profissionais são regiões remotas, com alta demanda e maior vulnerabilidade social. Atualmente, 583 médicos especialistas atuam no programa em todas as regiões do país e, com o novo edital, a expectativa é chegar a 1.500 profissionais.
Trabalho e aprimoramento profissional
Além de reforçarem o atendimento em hospitais e policlínicas do SUS, os médicos especialistas aprovados passarão por aprimoramento profissional em sua área de formação.
O curso será ministrado por profissionais de excelência de hospitais integrantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), da Rede Ebserh e de outras instituições formadoras. Com isso, o SUS contará com especialistas cada vez mais atualizados. ( A Notícia Portal com informações do Roma News/ Foto: Divulgação)