MILITAR MORRE EM ACIDENTE A CAMINHO DO QUARTEL EM MARABÁ

No início da manhã de hoje (25), por volta de 7h15, o soldado Jaime Pereira Costa, conhecido com “Sd Pereira Costa”, pertencente às fileiras do Exército Brasileiro, foi a óbito, durante um acidente ocorrido às margens da PA-150, na entrada do Residencial Tiradentes, próximo ao bairro Morada Nova, em Marabá, no sudeste do Pará.

O ônibus estava saindo da PA-150 em direção ao interior do Residencial Tiradentes. De acordo com testemunhas, a vítima se dirigia para o trabalho, ao se envolver na colisão fatal. A motocicleta Honda ficou presa embaixo do veículo e o “Sd Pereira Costa” levou uma pancada muito forte, morrendo ainda no local do acidente. O ônibus pertence à empresa que explora o serviço de transporte coletivo em Marabá.

A PM foi acionada para preservar a área da batida entre a moto e o ônibus. Populares ainda tentaram socorrer o ferido, mas ele já estava morto. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) está a caminho para realizar a remoção do corpo. Segundo as redes sociais, ele era lotado no 1º Grupo de Artilharia de Campanha (1º GAC), na BR-230, sentido a cidade de São Domingos do Araguaia.

(Portal Debate Carajás)