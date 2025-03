Médica recém-formada realiza sonho de atuar em sua cidade natal pelo Mais Médicos

Karen Silva, 27 anos, é uma das profissionais acolhidas nesta semana no programa Mais Médicos. Natural de São Félix do Xingu, no Pará, Karen tem o sonho de oferecer cuidados médicos à população de sua cidade natal, onde seus pais ainda residem.

Aos 27 anos, Karen é formada em medicina pela Universidade Nacional de Asunción, em Ciudad del Este, no Paraguai, concluindo seu curso em julho do ano passado. Determinada a retornar ao Brasil e contribuir para a melhoria da saúde em sua comunidade, ela se inscreveu imediatamente no programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal que busca levar médicos para áreas carentes de profissionais.

“Logo que terminei o curso, já me inscrevi no Mais Médicos. Em seguida, fui chamada”, conta Karen, com brilho nos olhos. A alegria de ser selecionada para o programa e atuar na cidade de origem é indescritível para ela. “Era meu sonho conseguir trabalhar na minha cidade natal, onde os meus pais moram. E ajudar as pessoas. A expectativa está a mil. Estou realizada.”

Para Karen, a oportunidade de poder atuar em sua cidade natal representa não apenas o início de sua carreira profissional, mas também a realização de um propósito pessoal e de vida. Com uma experiência que inclui a vivência em um país vizinho, ela está pronta para enfrentar os desafios e fazer a diferença na saúde pública da região.

Ao longo dos próximos meses, Karen terá a chance de aplicar seus conhecimentos médicos, aprimorar suas habilidades e, mais importante, transformar vidas ao lado de outros profissionais dedicados que compõem o Mais Médicos. A médica também expressa um forte compromisso com a humanização do atendimento e o acolhimento aos pacientes, um valor que a acompanha desde a formação.

A história de Karen é um exemplo de como a perseverança e o amor pela profissão podem levar a pessoa a alcançar seus objetivos e realizar sonhos, ao mesmo tempo em que contribui para o bem-estar de toda uma comunidade. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Foto Marcelo Camargo Agência Brasil)