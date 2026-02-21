Líder religioso é preso suspeito de abuso sexual de mãe e filha

Uma operação da Polícia Civil, nomeada de “Mateus 7:15”, resultou na prisão de um homem suspeito de estupro de vulnerável na manhã desta sexta-feira (20), em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. A ação foi coordenada pela delegacia local e teve início nas primeiras horas do dia.

O alvo da operação foi localizado e detido próximo ao Trevo do Índio, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Durante a ação, os agentes também apreenderam duas armas de fogo na residência do suspeito, que responderá, além dos crimes sexuais, por posse ilegal de arma.

Segundo as investigações, o homem é apontado como autor de pelo menos três casos de violência sexual contra menores, ocorridos em períodos distintos. As denúncias surgiram depois que as vítimas se sentiram encorajadas a romper o silêncio e formalizar os relatos.

Um dos casos envolve uma mulher de 30 anos de idade que relatou ter sofrido abusos ainda na infância. Contudo, ela decidiu procurar a polícia somente após descobrir que as duas filhas, de 15 e 11 anos, também teriam sido vítimas do mesmo suspeito.

Uma das denúncias partiu de uma das crianças que compreendeu a gravidade dos abusos sofridos após participar de uma atividade educativa sobre prevenção à violência sexual na escola em que frequenta.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito se aproveitava da posição como líder religioso para ganhar a confiança das vítimas e dos familiares delas, o que facilitava a prática e a continuidade dos crimes ao longo do tempo. As investigações seguem em andamento e a corporação não descarta a possibilidade de que novas vítimas possam surgir. ( A Notícia Portal com informações de Júlia Marques/ Foto: Reprodução)