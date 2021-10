Hospital Regional Público do Araguaia dá alta ao último paciente com Covid-19

O médico Pascoal Alves do Nascimento, 60 anos, natural do município de Conceição do Araguaia, no Sul do Pará, enfrentou 14 dias de internação por complicações causadas pelo novo coronavírus, sendo cinco dias no leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No domingo (10), Pascoal foi o último paciente com a Covid-19 a ter alta no Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção.

O médico Yrapuan Remígio, que fez parte da equipe assistencial responsável pelo atendimento ao paciente, informa que o Hospital desempenha, há 18 meses, o papel de enfrentar a pandemia é da linha de frente de atuação. “Há mais de um ano e meio iniciamos a grande guerra contra a pandemia, com o primeiro paciente que deu entrada neste Hospital, um colega médico. Infelizmente, com ele não conseguimos vencer, mas hoje, depois de 18 meses, com muitas alegrias e tristezas vividas, estamos dando alta a outro colega médico. Iniciamos aqui com um médico e, hoje, terminamos esse ciclo dando alta a outro médico, que venceu a batalha contra a Covid-19. Vencemos essa luta”, conta Yrapuan Remígio.

Pascoal Alves do Nascimento, na saída do Hospital Regional, agradeceu à equipe e à direção da unidade. “Eu não tenho nem palavras para agradecer a toda à equipe. Não me faltou nada; tudo que precisei estava aqui. Agradeço a Deus e a todos os profissionais que fizeram tudo por mim. Não tem nada no mundo que pague o que recebi aqui. Vai ficar muito marcado. Obrigado à equipe e à direção do Hospital. Estou feliz e convicto que tudo dará certo, e logo retornarei aos meus plantões”, garante.

Para o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, a alta do último paciente representa mais uma vitória contra a Covid-19 no Estado. “Recebo muito feliz a notícia de que o último paciente internado por Covid na unidade teve alta. Isso é resultado de diversas estratégias que foram adotadas para o combate à doença, e principalmente o andamento da vacinação. Agora, retomaremos os demais serviços que são essenciais para a região, sempre monitorando o cenário da pandemia para restabelecer ações em caso de necessidade”, informa o secretário.

A diretora do HRPA, Dagmar Dutra, destaca a importância deste novo momento. “Hoje estamos em festa! Sabemos que a Covid-19 ainda não acabou, mas com o cuidado necessário e a vacinação conseguimos desacelerar o contágio. O Hospital Regional Público do Araguaia se despede do último paciente que estava na ala Covid desde o dia 26 de setembro”, acrescenta.

A diretora também ressalta que, a partir de agora, o HRPA normaliza os atendimentos. “Diante do novo cenário, voltamos com os atendimentos normais, estando com todos os leitos disponíveis para nossas especialidades e exames, dos quais somos referência na região Sul paraense, atendendo a todos com qualidade e segurança”, diz Dagmar Dutra.

Os pacientes da região, que forem infectados pelo novo coronavírus e precisarem de internação, receberão atendimento no Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA). Os encaminhamentos serão feitos pela rede municipal de saúde.

O Hospital Regional Público do Araguaia atua desde abril de 2020 no enfrentamento à Covid-19 e dispôs, neste período, de 43 leitos clínicos e 21 leitos de UTI. O Hospital é referência para municípios do Sul do Pará. O HRPA integra a rede estadual de hospitais mantida pelo Governo do Pará, com administração da Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc).

(Com informações Zé Dudu)