Empresária de Xinguara, Bárbara Mendes, é finalista em reality show nacional de empreendedoras em Minas Gerais

A influenciadora e empresária Bárbara Mendes, natural de Rio Maria e moradora de Xinguara, está entre as finalistas do reality show “Donas do Jogo”. O programa, realizado em Capitólio, Minas Gerais, reuniu 15 empreendedoras de diferentes regiões do Brasil.

Durante uma semana de competição intensa, as participantes enfrentaram provas desafiadoras. Essas etapas exigiram não apenas conhecimento técnico, mas também habilidade, estratégia e liderança. Além disso, o formato do reality destacou a capacidade de adaptação e resiliência de cada competidora.

Bárbara se destacou em todos os momentos e garantiu um lugar entre as três melhores competidoras do reality. Agora, a decisão final depende do público. Portanto, será o voto popular que definirá quem será a grande vencedora desta edição.

Reconhecida como empresária de destaque no sul do Pará, Bárbara é proprietária da Loja Nabee Multimarcas, em Tucumã. Assim, sua trajetória reforça a determinação e a inovação no mundo dos negócios. Dessa forma, ela também se consolida como exemplo de visibilidade do empreendedorismo feminino paraense em nível nacional.

A comunidade paraense já se mobiliza em apoio à candidata. Em especial, os moradores de Xinguara, Rio Maria e Tucumã se unem para conquistar o título. Por isso, o apelo é claro: “vamos votar em Bárbara Mendes e trazer essa vitória para o Pará”. (Pedro Henrique, A Notícia Portal)

Link para votação: Votar na Barbara Mendes