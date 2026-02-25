Em Redenção, governador Helder Barbalho entrega 120 Cheques Pecuária e fortalece produção rural sustentável na região

O governador Helder Barbalho realizou, nesta quarta-feira (25), em Redenção, a entrega de 120 benefícios do programa Cheque Pecuária a produtores rurais da região. A iniciativa busca fortalecer a produção agropecuária sustentável, garantindo apoio financeiro direto para agricultores familiares e produtores investirem em melhorias nas propriedades e no aumento da produtividade.

O governador enfatizou o apoio direto aos produtores rurais, ressaltando que a iniciativa fortalece a produção e melhora a renda no campo. “Tem muita gente que tenta dizer que a gente não apoia o produtor rural. Tem gente que fala, e tem governo que faz. Este é o governo que criou o Cheque Pecuária. Não tem nenhum governo do Brasil que tenha feito isso”, destacou.

Os 120 produtores beneficiados em Redenção e região receberam, inicialmente, R$ 8 mil da primeira parcela, dos 20 mil do total previstos, que serão disponibilizados na segunda etapa. Ao todo, foram investidos R$ 960 mil com essa entrega. Até o momento, já são 193 famílias beneficiadas, totalizando R$ 1,5 milhão em recursos para a aplicação em insumos, equipamentos, recuperação de pastagens, melhoria da infraestrutura e fortalecimento da produção rural em todo o Pará.

A segunda parte do benefício fica disponível após a participação dos beneficiários no Treinamento em Manejo de Pastagens, que é considerado essencial dentro do Cheque Pecuária, porque prepara os beneficiários para utilizar corretamente o apoio financeiro recebido, assegurando que os investimentos resultem em melhorias reais na produção. Ao orientar, o programa incentiva o uso mais racional do solo, a recuperação de áreas produtivas e a intensificação da sustentabilidade na atividade pecuária.

A vice-governadora Hana Ghassan destacou o momento de crescimento vivido pelo Pará e o compromisso do governo com o desenvolvimento do Estado. Segundo ela, os investimentos realizados têm fortalecido a economia e melhorado a qualidade de vida da população. “Nós queremos um Estado forte, desenvolvido, que gere emprego e renda. O Pará tem vocação para produzir, e municípios importantes como Redenção contribuem muito para a economia do nosso Estado”, salientou.

Produção sustentável e fortalecimento do campo

O Cheque Pecuária integra as políticas estaduais voltadas à produção sustentável, estimulando a recuperação de áreas produtivas, a melhoria das pastagens e a adoção de técnicas que aumentem a eficiência das propriedades rurais.

O governador também destacou que o programa está ligado à política de produção sustentável do Estado. “Essa agenda do Cheque Pecuária é conduzida pela Secretaria de Meio Ambiente porque queremos que o produtor produza cada vez mais com as áreas que já estão abertas e produtivas, garantindo crescimento com sustentabilidade”, completou.

O secretário de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protázio Romão, ressaltou que o programa contribui para fortalecer a produção rural com responsabilidade ambiental e inclusão produtiva, além do reconhecimento pelas práticas sustentáveis adotadas nas propriedades.

“Os produtores beneficiados com o Cheque Pecuária recebem esse apoio porque comprovam a adoção de boas práticas ambientais em suas propriedades. O programa valoriza quem produz com responsabilidade, incentivando o aumento da produtividade aliado à conservação ambiental e ao uso adequado das áreas já abertas”, explicou.

A iniciativa também fortalece a economia local ao estimular a aquisição de insumos e equipamentos nas agropecuárias credenciadas, movimentando o comércio e gerando oportunidades para os municípios atendidos.

Impacto na vida dos produtores

Entre os beneficiados está o produtor rural Leonardo Cardino, do município de Xinguara, que pretende utilizar o recurso para melhorar a produtividade de sua propriedade. “Esse cheque vai trazer melhoria para a minha propriedade e aumentar a renda. Eu pretendo melhorar as minhas pastagens e trabalhar com rotação de pastagem dentro da minha propriedade, que é pequena. Então esse Cheque Pecuária vai me ajudar muito nessa área”, contou.

O produtor também destacou a importância do incentivo para garantir a permanência das famílias no campo e fortalecer a economia local. “É uma iniciativa muito positiva. A gente conversa com os companheiros e vê que é muito interessante para nós que somos pequenos produtores. A gente mora lá há tanto tempo, luta dentro da propriedade, então quando aparece alguém para ajudar isso dá força para continuar produzindo”, concluiu.

Outro beneficiário, o produtor rural Eurípedes André Filho, destacou que o Cheque Pecuária representa um avanço importante para melhorar as condições de trabalho na propriedade. “Eu fico muito feliz de ser beneficiado pelo Cheque Pecuária. Fico feliz do governador dar essa força pra gente implementar melhorias na nossa propriedade. Meus amigos também foram beneficiados e estão felizes. Isso vai ajudar muito a gente”, comemorou.

Incentivo direto ao produtor

O Cheque Pecuária é uma iniciativa inédita que garante apoio financeiro direto a quem produz, contribuindo para a recuperação de pastagens, aumento da produtividade e fortalecimento da agropecuária sustentável no Pará.

Raul Protázio reforçou que o programa tem por objetivo fortalecer a produção rural. “O produtor recebe o crédito para adquirir insumos como sementes, fertilizantes, arame e outros materiais necessários para melhorar a produção”, resumiu. ( A Notícia Portal com informações de Lucas Maciel – Ascom Semas/ Fotos: Pedro Guerreiro e Marcelo Lelis Agência Pará)