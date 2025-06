Em Belém professores de Xinguara passam por capacitação para elevar resultados no Saeb 2025

Com o compromisso de aprimorar a prática docente e promover uma aprendizagem mais significativa, professores formadores da rede estadual iniciaram, nesta terça-feira (17), uma formação com foco no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025. Promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o encontro reúne educadores das áreas de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza que atuam nos Núcleos de Formação das Diretorias Regionais de Ensino (DREs) e na Diretoria de Formação dos Profissionais da Educação Básica do Pará (Difor). ncontro promovido pela Seduc reúne educadores de várias regiões do Pará e fortalece o compromisso com uma educação pública de qualidade

O secretário interino da Seduc, Ricardo Sefer, participou do encontro para dar as boas-vindas aos educadores e estreitar o diálogo com os profissionais que atuam diretamente na qualificação da educação estadual. Durante o evento, ele reforçou a importância do trabalho coletivo e valorizou o empenho das equipes envolvidas no processo.

“Quero que, juntos, possamos dar o melhor de nós em prol da educação deste estado. Sinto uma vontade enorme de acertar, valorizar e fazer bem feito, sempre buscando o melhor. Acredito que o grande desafio para todos nós é sermos melhores hoje do que fomos ontem, e melhores amanhã do que somos hoje. Essa é a intenção que quero semear enquanto estiver aqui com as equipes. Vamos buscar novas ideias, explorar alternativas, sermos criativos e inteligentes, levando essa postura para todas as funções que exercemos”, destacou Ricardo Sefer.

Mais do que preparar para uma avaliação externa, a formação valoriza o papel estratégico desses profissionais na recomposição das aprendizagens e no apoio direto às escolas da rede estadual. O objetivo é que os Núcleos de Formação atuem como multiplicadores, repassando a capacitação aos professores das turmas do Saeb em cada município.

“Tenho uma expectativa muito positiva, pois, para melhorar a educação e elevar os índices, precisamos nos apropriar do conhecimento. Eu e minha equipe enfrentamos desafios para estar aqui, viemos de Xinguara, e sabemos que valerá a pena. Sairemos com informações para ajudar outros professores, e isso é o que realmente importa. Precisamos alinhar objetivos e compartilhar conhecimentos para avançar, pois, apesar dos bons resultados, queremos ir além, sempre com foco no estudante”, destacou Luciene Sousa, formadora da DRE Xinguara. (A Notícia Portal com informações de Bianca Rodrigues/ Agência Pará/ Fotos: Divulgação)