CRAS garante acesso à assistência social e fortalece atendimento no Pará

Presente em cerca de 99% dos municípios brasileiros, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). No Estado do Pará, a rede desempenha papel essencial no acolhimento e na orientação de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o SUAS organiza os serviços de assistência social em todo o país. Em 2024, os CRAS realizaram cerca de 40 milhões de atendimentos no Brasil e acolheram aproximadamente 220 mil pessoas. Atualmente, existem mais de 8 mil unidades em funcionamento. No Pará, são 269 CRAS, o que corresponde a 3,1% do total nacional, segundo o Censo SUAS.

As unidades estão distribuídas em áreas urbanas e rurais, atendendo comunidades diversas, incluindo populações ribeirinhas e indígenas. Entre os principais serviços ofertados estão o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), o cadastramento no CadÚnico, que garante acesso a programas como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de orientação social e encaminhamentos para outros serviços públicos.

De acordo com a Secretaria Nacional de Assistência Social, o CRAS atua de forma preventiva, fortalecendo vínculos familiares e comunitários e garantindo que a assistência social seja um direito acessível a todos os cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade. ( A Notícia Portal com informações de Maria Clara Abreu do Site Brasil 61/ Foto: Agência Belém)