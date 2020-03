Tucumã: Servidores aprovados em Concurso Público foram empossados pelo prefeito Adelar Pelegrine

Aconteceu na noite desta terça-feira (03), a solenidade de assinatura do termo de posse e efetivação dos novos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Tucumã, no sul do Pará. A solenidade de entrega da certificação, aconteceu no Auditório do Salão Paroquial da Igreja Católica e, contou com a participação do prefeito Adelar Pelegrini, secretário municipal de Educação Agnaldo Dias da Silva, secretária de Administração e Planejamento Maria Conceição Rocha Leão, demais secretários municipais, vereadores, familiares e público em geral.

Os novos servidores foram aprovados através do concurso público para preenchimento de vagas em diversas áreas da administração municipal. O resultado final do concurso foi publicado no último dia 20 de fevereiro de 2020.

A Secretaria Municipal de Educação, foi a que mais disponibilizou vagas no certame. Steven Breen, Ana Coroline Gomes, Débora da Silva, Maria de Lourdes Souza Soares e Tania Aparecida Alves de Souza Santos, que até recentemente atuavam na educação de Redenção, integraram o grupo de educadores de outros municípios que conseguiram a façanha de ser aprovados no certame. Informações do Blog do Dinho Santos