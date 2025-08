Conceição do Tocantins/TO, celebra 62 anos de emancipação política com grande festa e programação cultural diversificada

Entre os dias 7 e 9 de agosto, o município de Conceição do Tocantins/TO, celebra em grande estilo seus 62 anos de emancipação política e 284 anos de história, reforçando sua importância histórica, cultural e social no estado. A programação inclui uma série de atrações musicais, culturais e esportivas, que prometem movimentar a cidade e atrair visitantes de toda a região.

Sob a gestão do prefeito Paulo Rocha, que cumpre seu terceiro mandato à frente do Executivo Municipal, a comemoração busca valorizar a identidade da cidade, resgatar tradições e fortalecer o sentimento de pertencimento da população.

“Conceição é uma terra de povo acolhedor, forte e batalhador. São 284 anos de uma história rica e 62 anos de conquistas como município emancipado. Preparamos essa festa com muito carinho, para agradecer a cada cidadão que contribui diariamente com o progresso da nossa cidade”, afirmou o prefeito Paulo Rocha.

Programação musical reúne grandes nomes

A grade de shows conta com atrações para todos os gostos. No dia 7 de agosto, a animação começa com a tradicional Batalha dos Ídolos, trazendo nomes como Jarboza da Pisada, Brother do Piseiro e Vitor Lira.

No dia 8, sobem ao palco a cantora Luiza Martins, sucesso nacional com sua voz marcante, e o cantor Washington Brasileiro, conhecido como “O Brabo” do forró.

Encerrando a programação no dia 9 de agosto, o público curtirá os shows de Biu do Piseiro, Gabriel dos Teclados e da banda Chicote de Luxo, garantindo uma noite de muito ritmo, dança e comemoração. Presença Automotiva e Trilha 4×4 também fazem parte da festa

Além dos shows, a festa contará com a já tradicional Presença Automotiva, nos dias 8 e 9, reunindo amantes de som automotivo e veículos modificados, além da Trilha 4×4, que levará aventura e adrenalina às trilhas da região.

Parcerias e apoio institucional

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Conceição do Tocantins, com o apoio de lideranças políticas como o vice-governador Laurez Moreira, o presidente da Assembleia Legislativa Gutierres Torquato, os deputados Ricardo Ayres e Claudia Lelis, além da senadora Dorinah Seabra e o senador Eduardo Gomes.

Com uma história que atravessa quase três séculos, Conceição do Tocantins reafirma sua relevância no cenário tocantinense, unindo tradição, cultura e desenvolvimento. A festa promete ser um marco inesquecível para os conceicionenses e visitantes. (Pedro Henrique, A Notícia Portal)