Colisão traseira entre carro e caminhão mobiliza PM e SAMU em Tucumã

Um acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (21) deixou um motorista ferido no município de Tucumã, no sul do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi atendida por uma guarnição do 86º Pelotão, vinculada ao 36º BPM do CPR XIII, por volta de 1h10, após acionamento feito por populares.

O acidente aconteceu na Avenida Belém, nas proximidades da autoescola CFC Vitória. No local, os policiais constataram que o condutor Samuel de Oliveira Cândido dirigia um veículo Chevrolet Celta, cor prata, quando colidiu na traseira de um caminhão vermelho, que estava estacionado em frente à autoescola.

Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens, ficando parcialmente sob o caminhão. A guarnição acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, com apoio dos socorristas, conseguiu retirar a vítima do veículo.

Após os primeiros atendimentos ainda no local, Samuel foi encaminhado ao hospital para receber cuidados médicos especializados. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

O proprietário do caminhão compareceu ao local, prestou esclarecimentos e se colocou à disposição da Justiça. A Polícia Militar informou que foi registrado um Boletim de Atendimento Policial Militar (BAPM) e, em seguida, a guarnição retornou ao patrulhamento de rotina.

A ocorrência foi atendida por militares do CPR XIII – São Félix do Xingu, que reforçam a importância da atenção redobrada dos condutores, especialmente durante a madrugada. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)