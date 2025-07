Avião de pequeno porte cai em praia em distrito do Pará

Piloto teve apenas escoriações e recusou atendimento médico. CENIPA informou que o avião é destinado exclusivamente ao desporto e à recreação, e que não possuía o certificado que atesta a segurança para voar.

Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta quarta-feira (2) na praia Baía do Sol, localizada na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. O piloto sofreu escoriações leves e recusou atendimento médico.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu por volta de 12h30. A aeronave havia decolado de uma área que fica próximo à fazenda do piloto. Não há informações sobre o que provocou a queda do avião.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local. Segundo a corporação, a equipe de salvamento e resgate atuou na retirada da aeronave de dentro do rio e a deixou na faixa de areia da praia Camboinha, na mesma ilha.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), um braço da Força Aérea Brasileira (FAB), informou que o avião é destinado exclusivamente ao desporto e à recreação, e que não possuía certificado de aeronavegabilidade, que atesta a segurança para voar.

Ainda de acordo com o CENIPA, não foi possível identificar a marca e a matrícula da aeronave. “O veículo operava conforme as diretrizes do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 103. Em razão de suas características e finalidade, esse tipo de operação não se enquadra nos critérios para investigação formal pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER)”, disse o CENIPA em nota. (A Notícia Portal com informações do G1 Pará/ Foto: Reprodução)