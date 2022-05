Atividades do PROERD serão retomadas na rede municipal de ensino de Redenção

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) voltará a ser desenvolvido na Rede Municipal de Ensino de Redenção nos próximos dias, em parceria entre a Polícia Militar e Prefeitura de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC). O objetivo é transmitir uma mensagem de valorização à vida, e da importância de manter-se longe das drogas e da violência.

O assunto foi tema de uma reunião nesta quinta-feira (5), entre o secretário de Educação, Cultura e Lazer, Prof. Vanderly Moreira e o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Roni Alves. A reunião aconteceu na SEMEC, e cotou ainda com a participação de diretores de unidades de ensino e policiais militares que fazem parte do projeto.

As atividades do Proerd serão desenvolvidas com alunos do Ensino Fundamental nas Escolas Municipais 13 de Maio, Carlos Ribeiro, Diocesana Imaculada, Irmã Eunice, Rui Barbosa, Kyaren Alcântara, São Raimundo e Alacid Nunes. O programa não foi realizado nos últimos dois anos em virtude da pandemia de covid-19.

O Proerd foi criado em 1992, no Rio de Janeiro. O modelo teve origem nos Estados Unidos, em 1983 e é desenvolvido em mais de 58 países. Com ênfase na prevenção ao uso de drogas, as aulas mostram aos estudantes como se manter longe de más companhias, a evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas e a sempre acionar os pais ou responsáveis quando necessário.

Fonte: Ascom/Secretaria de Educação/Redenção/PA