Agente prisional de São Félix do Xingu e mais duas mulheres morrem em acidente no Tocantins

Na manhã desta quarta-feira (12), um agente prisional lotado no presídio de São Félix do Xingu, identificado inicialmente como ‘Saulo’, e mais duas mulheres, supostamente da mesma família, morreram em um grave acidente.

O fato foi registrado próximo ao Povoado Floresta, pertencente a Araguaína-TO. O acidente envolveu uma carreta e um Jeep Renegade.

Segundo informações preliminares, as vítimas eram da mesma família. O impacto foi tão intenso que os ocupantes do Renegade ficaram presos às ferragens, sendo necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para a retirada dos corpos.

A tragédia chocou a comunidade local e reforça a importância da prudência nas rodovias. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

(A Notícia Portal – Emily Dulcio)