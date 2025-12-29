Noticias

Acidente na PA-279 em Tucumã envolve GM Montana e caminhonete Hilux

29/12/2025
Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado neste fim de semana, na rodovia PA-279, nas proximidades da vicinal P-14, no município de Tucumã, sul do Pará. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 86º Pelotão da Polícia Militar, vinculada ao 36º BPM/CPR XIII, durante a Operação Saturação.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 15h02 a guarnição foi acionada via NIOP com a denúncia de uma colisão entre dois veículos. Ao chegar ao local, os policiais constataram a veracidade dos fatos.

O condutor de um GM Montana, identificado como Mateus Costa Martins, de 21 anos, relatou que trafegava pela rodovia quando foi atingido na traseira por uma caminhonete Toyota Hilux, que estaria em alta velocidade. Com o impacto, o veículo Montana foi arremessado para fora da pista.

Testemunhas informaram que na caminhonete Hilux havia três ocupantes, os quais sofreram escoriações leves e teriam sido socorridos por um veículo não identificado, sendo levados para atendimento médico. A Polícia Militar realizou diligências no Hospital Municipal de Tucumã, Hospital Nazaré e Hospital Santo Agostinho, porém não houve registro de entrada de vítimas de acidente de trânsito até o momento, não sendo possível localizar os ocupantes da Hilux.

O condutor do GM Montana foi orientado a registrar boletim de ocorrência para que o caso seja apurado pela Polícia Civil de Tucumã. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)

29/12/2025

