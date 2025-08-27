AcidenteNoticias

Acidente de trânsito na pa-279 resulta em morte de motociclista e animal

Na madrugada desta quarta-feira (27/08/2025), por volta das 04h30, a Polícia Militar foi acionada via NIOP para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na PA-279, nas proximidades do Buriti, entre Tucumã e Ourilândia do Norte.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou que um motociclista havia colidido contra uma vaca na rodovia. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele não portava documentos de identificação.

A motocicleta, uma Honda/CG 150 Titan EX – cor azul, encontrava-se sem placa e com graves avarias em decorrência do impacto. O animal atingido também morreu no local, não sendo possível identificar seu proprietário.

Diante da situação, a área foi isolada e as autoridades competentes foram acionadas para os procedimentos legais. O corpo foi removido e, para evitar novos acidentes, tanto a motocicleta quanto o animal foram colocados às margens da rodovia, garantindo a liberação da via para o tráfego. (A Notícia Portal/ Emily Dulcio – Polícia Militar do PA)

