Sorteio da Libertadores e Sul-Americana: onde assistir à transmissão

O sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2021 e Sul-Americana 2021 será realizado hoje, sexta, 9 de abril (09/04), em Luque, no Paraguai. Você pode assistir à transmissão ao vivo a partir das 13 horas (horário de Brasília) via Conmebol, por meio do Facebook, ou pela Fox Sports, canal de TV fechada. Confira mais detalhes sobre como assistir ao sorteio ao final do texto.

Libertadores 2021

Quatro brasileiros estão garantidos para a fase de grupos da Libertadores 2021. Os grupos seriam definidos nesta sexta. No Brasil, Palmeiras (atual campeão da competição), Flamengo, Internacional e Atlético-MG (garantidos pelo Brasileirão) já têm vaga garantida na fase de grupos da Libertadores.

São Paulo, Fluminense e Grêmio ainda podem conquistar o acesso direto. O trio de Tricolores e o Santos já estão garantidos, pelo menos, na fase preliminar da competição.

Sul-Americana 2021

A fase de grupos será disputada por seis equipes brasileiras, seis argentinas e os quatro times eliminados na terceira fase da Libertadores, além das 16 equipes classificadas da primeira fase da Sul-Americana. Os 32 clubes serão divididas em oito grupos de quatro cada.

Para definir as cabeças de chave, será utilizado o Ranking de Clubes da Conmebol. A segunda e a terceira linhas serão compostas pelas oito equipes subsequentes do ranking. Já a última vaga será formada pelos quatro times da Fase 3 da Libertadores e os quatro clubes subsequentes do ranking. Equipes do mesmo país não poderão ficar na mesma chave.

Na fase de grupos, cada equipe jogará uma partida em casa e uma partida fora contra cada uma dos adversários do mesmo grupo. O vencedor de cada chave se classifica para as oitavas de final.

Corinthians e Athletico-PR já estão confirmados como cabeças de chave, assim como Independiente e Lanús, ambos da Argentina. Atualmente, Rosario Central, Newell’s Old Boys, Arsenal de Sarandí-ARG e Bahia também estariam no pote 1. No entanto, essas equipes podem cair para o pote 2 caso equipes melhores ranqueadas se classifiquem, como Peñarol e Emelec.

Já Atlético-GO, Ceará e Bragantino, os outros brasileiros garantidos no torneio, podem ficar no pote 3 ou 4. A primeira fase da Sul-Americana começou no dia 16 de março e irá se encerrar nesta quinta-feira.

Com informações da Gazeta Esportiva