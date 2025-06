Polícia Militar intercepta veículo e encontra munições e rifle calibre. 22 sem guia válida

Um homem foi preso na madrugada de domingo (22) por porte irregular de arma de fogo e munições durante uma abordagem de rotina realizada pela Polícia Militar na área central de Ourilândia do Norte, no sul do Pará.

De acordo com informações do 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a prisão ocorreu por volta de 1h25, durante a Operação Saturação Noturna, ação de policiamento ostensivo determinada pelo comandante do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), coronel Formigosa.

A guarnição da viatura 3605, sob o comando do 1º Sargento Josimário, com o apoio do soldado Alves e do cabo Paulo Marco, patrulhava a Avenida das Nações, nas proximidades de um posto de combustíveis, quando avistou uma caminhonete Mitsubishi Triton, de cor prata e placa OTO1J62, em atitude suspeita.

Durante a abordagem, o condutor do veículo, identificado como José Divar de Moraes, foi flagrado portando um rifle calibre .22, da marca CBC, modelo 7022, número de série EVH4705935, além de dois carregadores vazios e um recipiente contendo 80 munições do mesmo calibre.

Ainda segundo a PM, o suspeito apresentou uma guia de tráfego para transporte da arma, porém o documento estava vencido desde 10 de dezembro de 2024, configurando porte irregular de arma de fogo.

Diante da situação, José Divar foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte, onde foi apresentado ao investigador de plantão, IPC Vasconcelos, para as providências cabíveis. A Polícia Militar reforça que intensificará as ações de fiscalização na região para coibir o porte ilegal de armas e garantir a segurança da população. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ FOTO: Divulgação)