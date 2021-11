Ação resgata 15 trabalhadores, incluindo uma pessoa com deficiência, em garimpo no PA

Em garimpo no Pará, 15 trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados, incluindo uma pessoa com deficiência, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira (8) pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). A ação ocorreu durante cumprimento de mandatos expedidos pela Justiça Federal contra organização criminosa que atuava em um garimpo com sede na fazenda Rio Preto, no município de Santa Maria das Barreiras, sul do estado.

O resgate ocorreu no dia 27 de outubro e faz parte da operação “Terra Desolata”, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em conjunto com o MPT. O objetivo é combater e desarticular acusados de crimes ambientais, lavagem de dinheiro e exploração de ouro em garimpos clandestinos.