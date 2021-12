Naufrágio causa morte de bebê e desaparecimento de seis pessoas no sul do Pará

Seis pessoas de uma mesma família desapareceram, e um bebê de oito meses veio a óbito, após o naufrágio de uma embarcação no Rio Araguaia, no município de Santana do Araguaia, sul do Pará. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (27), próximo ao distrito de Barreira de Campo.

Segundo a Polícia Militar, o barco transportava treze pessoas que voltavam de um acampamento em uma ilha da região, onde passaram o Natal. No meio da viagem, começou a entrar água na embarcação, que acabou afundando. Entre os desaparecidos estão duas crianças. Outras seis pessoas conseguiram ser resgatadas por moradores da região, que possuem barcos e lanchas. Foi montada uma força-tarefa para tentar encontrar as pessoas desaparecidas.

O delegado da Polícia Civil de Santana do Araguaia, Luciano Freitas, informou que o homem que dirigia a embarcação, que é conhecida como “voadeira”, não tinha habilitação para conduzir o transporte e está preso na delegacia da cidade.

