Jornalista morre aos 31 anos após luta contra câncer agressivo

Na noite da última quinta-feira (12), a jornalista piauiense Flávia Bacelar morreu aos 31 anos em decorrência de um câncer agressivo.

Internada desde o dia 6 de fevereiro no Hospital HTI, na zona sul da capital, a comunicadora relatou fortes dores na coluna. Após o quadro de saúde se agravar, ela foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde foi entubada, vindo a falecer quase uma semana após o ocorrido. Ao portal de notícias G1, a família da jornalista disse que ela havia descoberto um câncer avançado e agressivo.

Carreira no Jornalismo

Formada pela Universidade Federal do Piauí, Flávia bacelar construiu sua carreira como repórter e também na área de assessora de comunicação e produção de conteúdo digital. Ela exercia a função de diretora criativa na agência Global Monster.

A morte da jornalista foi confirmada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí, que divulgou nota de pesar: “O Sindjor-PI, ao tempo em que lamenta, presta a sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Flávia Bacelar, que vivenciam a dor da perda”.

A agência onde a comunicadora trabalhava também publicou uma homenagem nas redes sociais: ” O post mais triste que já fizemos, mas que ainda carrega o brilho do sorriso de Flávia Bacelar, alguém querida por todos nós. Hoje nos despedidmos de quem esteve ao nosso lado e fez parte da nossa história. Flávia, receba nossa gratidão pela sua caminhada conosco. Sua presença seguirá viva na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com você. À família e aos amigos, nossos mais sinceros sentimentos”.

O velório da jornalista ocorreu na última quinta-feira e o corpo foi sepultado no Cemitério São José, em Teresina. ( A Notícia Portal com informações de Letícia Corrêa/ Fonte: Terra/ Foto: Reprodução Instagram)